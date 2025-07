Nel weekend di cinema in Italia è andata in scena la sfida dei blockbusters hollywoodiani, con Jurassic World: La Rinascita e Superman protagonisti di un testa a testa emozionante.

La presenza dei due kolossal ad alto potenziale ha caratterizzato il risultato al Box Office ITALIA, ma senza grossi entusiasmi. Secondo i dati raccolti da Cineguru, infatti, l’incasso complessivo è stato 4.98 milioni di euro, in grosso guadagno rispetto allo stesso weekend del 2024 (+61%), ma in contrazione rispetto allo scorso weekend (-19%), quando in programmazione c’era il solo Jurassic World: La Rinascita. Il testa a testa tra i dinosauri della Universal e le gesta di Superman di fatto poteva offrire numeri più importanti, ma in tempi di caldo estivo è meglio accontentarsi.

Veniamo ai risultati dei singoli film.

Jurassic World: La Rinascita ha tenuto la prima posizione con un incasso di 1.67 milioni di euro, un calo del 50%, ed un totale molto positivo di 7.2 milioni. Il cammino del film dopo due settimane risulta migliore rispetto agli ultimi due capitoli della saga “Il Regno Distrutto” e “Il Dominio”, e questo non può che rappresentare un ottimo risultato per Universal Pictures.

Passiamo a Superman. L’esordio del cinecomic DC nel nostro paese avrebbe potuto essere migliore, ma è risaputo che tra i protagonisti del DCU, Superman è quello meno amato dal pubblico non americano. L’incasso maturato nei quattro giorni è stato 1.55 milioni di euro, per un totale di 1.99 milioni in cinque giorni. L’esordio, seppur non eccellente, risulta in linea con “L’uomo d’acciaio” di Zack Snyder (1.84 milioni). La buona tenuta del film, dovuta alle ottime recensioni provenienti da pubblico e critica, potrebbe offrire lunga vita al film di James Gunn nelle prossime settimane.

F1: Il Film ha tenuto la terza posizione con un nuovo incasso da 448 mila euro, ed un totale di 4.52 milioni. Dragon Trainer, invece, in quarta posizione ha raccolto altri 285 mila euro, ed ora viaggia con un parziale di 8.33 milioni. La top five è stata, infine, completata da Elio con un incasso di 195 mila euro, per un totale di 2.14 milioni.