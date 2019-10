Il sabato cinematografico italiano ha premiato nuovamente Joker. Il cinecomic ha già superato il traguardo dei 13 milioni nel Box Office Italia.

Grazie ad un passaparola straordinario, unitamente alla mancanza di nuove proposte attese dal pubblico, Joker si avvia a dominare ancora una volta il botteghino nazionale. Ieri, sabato 13 ottobre, Joker ha piazzato un incasso da 2 milioni di euro netti, con una media per sala oltre i 2500 euro.

Il totale raggiunto dal cinecomic DC è salito ora a quota 13.53 milioni di euro, davanti a Spider-Man: Far From Home (11.76 milioni), ed in corsa verso i 15.42 milioni di Aladdin, quarto incasso più alto del 2019 nel Box Office Italia.

Il secondo posto è andato ancora a Gemini Man, più alta nuova proposta del weekend in corso. Lo spettacolare sci-fi con Will Smith ha incassato ieri 363 mila euro, portando l'incasso totale a quota 619 mila euro. Il film potrebbe chiudere il suo primo weekend intorno al milione di incasso.

Il Piccolo Yeti ha tenuto la terza posizione anche ieri, il suo incasso è stato 181 mila euro, ed ora il totale è salito a 1.15 milioni.