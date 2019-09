Continua il trend positivo al box office italiano con IT: Capitolo Due che si mantiene ancorato alla prima posizione superando, nella giornata di ieri, i 7 milioni di euro.

L'horror di Andy Muschietti ha chiuso la giornata di venerdì con un incasso pari a 340mila euro: il film ha dunque subìto una considerevole flessione rispetto a una settimana fa e gli ottimi risultati ottenuti dal Capitolo Uno sembrano essere parecchio lontani.

Non molla la seconda posizione la versione live action de Il Re Leone diretta da Jon Favreau che con ulteriori 245mila euro si porta a quota 34.4 milioni complessivi.

Terzo posto per Tutta un'altra vita con un venerdì da 85mila euro e un totale di 150mila euro.

Come al suo esordio, non molla la quarta posizione il cartoon Angry Birds 2 - Nemici per sempre che si deve accontentare di poco più di 68mila euro per un totale di 130mila euro.

Con i 67mila euro incassati ieri, invece, Mio fratello rincorre i dinosauri ha superato il milione di euro complessivo.