Il Box Office Italia del weekend cinematografico appena iniziato potrebbe non subire forti scossini nelle prime posizioni, e IT: Capitolo Due si appresta a vincere nuovamente.

L'horror di Andy Muschietti ieri, giovedì 12 settembre, ha aperto il weekend con un incasso di 276 mila euro, con una media per sala di circa 400 euro. L'incasso complessivo è salito a quota 6.86 milioni, ed il traguardo dei 7 milioni potrebbe già cadere con gli incassi odierni.

Il Re Leone si è riposizionato ancora una volta al secondo posto. L'incasso del fantasy Disney è stato 182 mila euro, per un totale monsters da 34.2 milioni. La new entry del weekend più attesa era Angry Birds 2 - Nemici Amici per Sempre, ma il film non è andato oltre il quarto posto, con un incasso ieri è stato 56 mila euro, per un totale incluse le anteprime di 62 mila euro.

Facendo un passo indietro, al terzo posto spazio per la più alta new entry del weekend, ossia Tutta un'altra Vita con 65 mila euro, anteprime incluse.