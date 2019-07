Il Box Office Italia è tornato a dare importanti segni di vita, ed il merito è ovviamente dell'attesissimo Spider-Man: Far From Home, primo all'esordio con numeri pazzeschi.

Nel suo opening day italiano Spider-Man: Far From Home ha incassato la bellezza di 1,46 milioni di euro, con una media per sala di 1875 euro. Si tratta del quarto miglior esordio del 2019 dietro Avengers: Endgame, Ralph Spacca Internet e Aquaman.

Il confronto con Spider-Man: Homecoming è nettamente in vantaggio, e questo perchè lo scorso capitolo aprì il suo percorso italiano con un incasso da 645 mila euro, per chiudere il weekend d'apertura con 2,67 milioni. Con Spider-Man: Far From Home ci aspettiamo numeri decisamente migliori.

In seconda posizione spazio per Annabelle 3, il cui incasso è stato 172 mila euro, per un totale di 1,99 milioni. La terza piazza del Box Office Italia è andata ieri a Toy Story 4, qui l'incasso è stato 143 mila euro, per un totale di 4,07 milioni.