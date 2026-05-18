Le sale cinematografiche italiane registrano un altro fine settimana di ottima affluenza. Nel weekend dal 14 al 17 maggio, il Box Office Italia ha totalizzato 7.632.933 euro (959.064 spettatori), segnando un balzo del 227% rispetto allo stesso periodo del 2025. Nonostante lo scontro domenicale con gli Internazionali di tennis e il calcio in TV, i dati Cinetel diffusi da Cineguru mostrano la netta tenuta delle prime posizioni in classifica.

In vetta si conferma Il diavolo veste Prada 2, capace di raccogliere altri 2.758.584 euro nel fine settimana per un monumentale totale di 29.170.755 euro dal debutto. Il sequel è ormai a un passo dal demolire il muro dei 30 milioni di euro complessivi. Una performance speculare a quanto accade oltreoceano, come evidenziato nel nostro recente report sul Box Office USA del weekend.

Medaglia d’argento per Michael, che grazie a un passaparola fortissimo ha incassato 2.370.711 euro, superando addirittura la concorrenza nella giornata di domenica. Il biopic sulla popstar ha raggiunto la cifra straordinaria di 21.428.534 euro totali. Per scoprire i dettagli sulla fedeltà storica e visiva della pellicola, potete leggere la nostra recensione di Michael.

Ottimo debutto per l’horror Obsession e la sorpresa Le città di pianura

Il terzo gradino del podio vede l’ottimo esordio di Obsession, che incassa 605.384 euro in 243 sale, posizionandosi già al quinto posto nella classifica horror dell’anno. Subito dietro si piazza l’action di Guy Ritchie In the Grey, che debutta in quarta posizione con 252.506 euro. Se volete approfondire la solidità del nuovo thriller con Jake Gyllenhaal, è disponibile la nostra recensione di In the Grey.

Chiude la top 5 Le città di pianura di Francesco Sossai, che sperimenta una vera e propria seconda giovinezza commerciale grazie al trionfo ai Premi David di Donatello. Sfruttando l’ampliamento della distribuzione nazionale, il film ha incassato ben 232.089 euro nel fine settimana (con una crescita verticale del 326%), portando il suo bottino complessivo a quota 2.122.362 euro.

Vedi anche: Se vuoi monitorare l’andamento del mercato cinematografico nostrano, i record stagionali e tutti i dati Cinetel ufficiali, visita la nostra sezione Box Office Italia 2026.