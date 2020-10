Box Office Italia: Il disaster movie Greenland vince il weekend

Il disaster movie con Gerard Butler, intitolato Greenland, ha vinto il Box Office Italia nel weekend da poco passato.

Gli incassi complessivi del botteghino nazionale continuano a non decollare (2.3 milioni in quattro giorni), ciononostante va registrata la quarta miglior apertura (quella di Greenland) dalla riapertura dei cinema, un dato che non si può non considerare positivo tutto sommato.

L’incasso maturato da Greenland è stato 725 mila euro nei quattro giorni di programmazione, con circa 105 mila biglietti staccati. Per Gerard Butler e la sua lotta per la sopravvivenza lo score complessivo non è di certo positivo, e questo perché nel Box Office Worldwide l’incasso è stato finora 27.9 milioni di dollari.

In seconda posizione ha tenuto discretamente Lacci, il cui incasso nel weekend conta 194 mila euro, per un totale di 628 mila euro. La terza posizione è andata invece dell’esordiente Lasciami Andare con un incasso di 178 mila euro. Il botteghino ha fatto registrare inoltre gli esordi di Divorzio a Las Vegas e Un Divano a Tunisi, entrambi i film con cifre vicine ai 150 mila euro.

