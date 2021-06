Box Office Italia: Il caldo e gli Europei affossano gli incassi nel weekend

I primi caldi estivi e l’inizio dei campionati europei di calcio hanno affossati gli incassi nel secondo weekend di giugno. La vittoria del Box Office Italia di The Conjuring 3 è valso 300 mila euro circa.

Dopo alcuni weekend capaci di lasciar intravedere la luce oltre il tunnel, il Box Office Italia torna a far registrare incassi ben al di sotto delle aspettative (o per meglio dire “speranze”). L’incasso complessivo ottenuto dal mercato cinematografico nel weekend è valso 1.1 milioni di euro, ben mezzo milione in meno rispetto al precedente weekend. Come già sottolineato in precedenza, a pesare sul calo i primi caldi estivi, l’inizio dei campionati europei, ma anche la mancanza di nuove uscite capaci di attirare l’attenzione. Per la serie… verranno tempi migliori!

The Conjuring: per ordine del Diavolo ha tenuto la prima posizione del botteghino nazionale con un nuovo incasso da 319 mila euro, per un totale di 1.4 milioni in dieci giorni di programmazione. Crudelia ha raccolto il secondo posto con un incasso di 233 mila euro, che diventano 1.6 milioni dall’inizio della sua programmazione in sala. La terza piazza del podio del Box Office Italia è andata invece alla più alta new entry del weekend, ossia a Run il cui incasso è valso poco meno di 100 mila euro in quattro giorni. Infine registriamo l’esordio magro di Comedians (di Gabriele Salvatores) con 73 mila euro.

Fonte: Cinetel