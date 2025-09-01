Il ritorno dei mitici Puffi al cinema in questo 2025 ha fatto segnare il primo posto al Box Office ITALIA in un weekend che registra ancora numeri non eccellenti.

Il weekend di cinema in Italia, l’ultimo del mese di agosto, ha fatto segnare numeri in leggera crescita rispetto a sette giorni fa (+28%), ma ancora in calo rispetto ad un anno fa (-9.8%), quando in testa dominava “Cattivissimo Me 4” (dati Cineguru). Il merito del passo avanti è di “I Puffi – Il Film“, ma anche di “Troppo Cattivi 2“, gli unici due film capaci di portare incassi importanti nelle casse degli esercenti.

Quali sono i film più visti in ITALIA nel weekend 28-31 agosto?

I Puffi – Il Film è stato il film più visto in Italia nel weekend 28-31 agosto. Il ritorno dei mitici personaggi blu creati da Peyo è valso 1.21 milioni di euro in quattro giorni, e 1.54 milioni da mercoledì. L’incasso non è da considerare straordinario, ma il confronto con l’ultimo film della saga “I Puffi: Viaggio nella foresta segreta” è in rialzo (831 mila euro nel 2017), dato da non sottovalutare.

Troppo Cattivi 2 si è confermato tra i più visti del weekend con un secondo posto da 681 mila euro (calo 40%), ed un totale di 2.58 milioni. Superato così l’incasso finale del primo film (2.54 milioni). Il remake di “La guerra dei Roses” dal titolo “I Roses” ha esordito in terza posizione con 412 mila euro, davanti alla riedizione di “Harry Potter e il calice di fuoco“, quarto con 399 mila euro. La top five, infine, è stata completata da “Weapons” (ancora primo al Box Office USA) con 309 mila euro, ed un totale ottimo di 2.66 milioni.