L'estate italiana sta affossando gli incassi complessivi del Box Office Italia, ed ovviamente a farne le spese è Hobbs & Shaw.

Gli incassi complessivi del botteghino nazionale continuano a non brillare, e ieri - sabato 17 agosto - la quota totale si è fermata a 622 mila euro. A tenere la testa di sabato è stato Fast & Furious - Hobbs & Shaw ma, come intuibile, con incassi abbastanza deludenti. L'incasso ottenuto ieri dall'accoppiata Johnson/Statham è stato 244 mila euro, per un totale ora ad un passo dai 4 milioni (3,92 milioni). Il conronto con la saga "canonica" Fast & Furious continua ad essere sempre più impietoso.

L'horror Crawl - Intrappolati ha chiuso al secondo posto, e lo ha fatto con un incasso di 81 mila euro. Dopo tre giorni l'incasso complessivo del film di Alexandre Aja è 229 mila euro. Non raggiungerà neppure la quota dei 400 mila a fine weekend.

La terza piazza del podio del Box Office Italia è andata a Men in Black International. L'incasso maturato ieri è stato 47 mila euro, per un totale di 2,5 milioni. Tra le altre new entries del weekend, l'horror The Nest (Il Nido) ha superato con ieri i 100 mila euro (106 mila).