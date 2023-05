Box Office Italia: Quasi 1.5 milioni per Guardiani della Galassia vol. 3 in due giorni

La corsa di Guardiani della Galassia vol. 3 al Box Office Italia continua a dare incassi importanti.

Nella giornata di ieri, secondo i dati offerti da Cinetel, il nuovo film Marvel Studios ha raccolto una cifra stimata di 525 mila euro, per una due giorni parziale da 1.37 milioni. Si tratta di un risultato assolutamente importante che conferma la voglia dei fan Marvel di tornare ad ammirare i propri beniamini al cinema. Chiaramente il grosso degli incassi è atteso nei prossimi giorni, seguitici per ottenere nuovi aggiornamenti in merito.

In seconda posizione spazio ancora per Il Sol dell’Avvenire con 40 mila euro, che diventano complessivamente 2.89 milioni. Super Mario Bros – Il Film ha raccolto la terza posizione con un nuovo incasso da 28 mila euro, ed un totale di 18.94 milioni, la soglia dei 19 milioni cadrà già stasera.

GUARDIANI DELLA GALASSIA VOL. 3

Il film è stato diretto da James Gunn, il cui nome sarà collegato anche alla sceneggiatura. La produzione è partita il 20 ottobre. Kevin Feige è presente tra i produttori. Nelle sale dal 5 maggio 2023. NEL CAST Chris Pratt, Zoe Saldana, Dave Bautista, Karen Gillan, Vin Diesel, Bradley Cooper, Will Poulter, Chukwudi Iwuji. Al Cinema dal 3 maggio 2023.

LA TRAMA: Nel film Marvel Studios Guardiani della Galassia Vol. 3 l’amato gruppo di outsider sembra po’ diverso ultimamente. Peter Quill, ancora provato dalla perdita di Gamora, deve riunire intorno a sé la sua squadra per difendere l’universo, oltre a proteggere uno di loro. Una missione che, se non sarà portata a termine con successo, potrebbe portare alla fine dei Guardiani così come li conosciamo.