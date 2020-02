Box Office Italia: Gli anni più belli sfiora i 3 milioni e vince il weekend

Nel weekend d’esordio Gli anni più belli ha vinto il Box Office Italia, e lo ha fatto con un incasso di poco inferiore ai 3 milioni.

Approfittando di una distribuzione abbastanza estesa (circa 800 sale), Gabriele Muccino è tornato a dominare il botteghino nazionale due anni dopo A Casa tutti Bene. L’incasso ottenuto all’esordio di Gli anni più belli è stato 2.89 milioni di euro, ed una media importante da 3500 euro.

Sonic – Il Film ha esordito al secondo posto con 1.44 milioni di euro, raccogliendo tra l’altro anche la terza media per sala più alta della top ten (3165 euro). In terza posizione spazio per il vincitore di 4 Premi Oscar “Parasite“, il suo incasso alla riproposizione post-Oscar è stato 1.4 milioni, per un totale di 4.14 milioni.

Odio l’estate ha raccolto – in quarta posizione – altri 980 mila euro, per un totale di 6.9 milioni. La quinta posizione del Box Office Italia è stata raccolta da Birds of Prey, con 597 mila euro nel weekend, e 2.1 milioni in totale.

L’horror Fantasy Island ha esordito in Italia con 351 mila euro.