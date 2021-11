Box Office Italia – Ghostbusters: Legacy vince il weekend davanti a Eternals

L’atteso Ghostbusters: Legacy ha vinto facilmente il Box Office Italia nel weekend d’esordio, dietro ha tenuto discretamente il cinecomic Eternals.

Incassi generali in leggero calo, e aspettative per Ghostbusters: Legacy deluse dai dati degli incassi: questi sono i due temi importanti che hanno caratterizzato il weekend di cinema italiano. Complessivamente il Box Office Italia ha fatto registrare un incasso di 4.6 milioni di euro, 1.7 milioni in meno dello scorso weekend, e questo sembrerebbe dovuto in parte alla mancanza di appeal del film di Jason Reitman sulle nuove generazioni.

Il terzo Ghostbusters movie, infatti, ha debuttato con un incasso stimato ben sotto le aspettative, solo 1.03 milioni di euro ottenuti in quattro giorni, e solo la seconda media per sala della top ten, troppo poco per un film che avrebbe dovuto riavvicinare vecchie e nuove generazioni di appassionati in sala. Non resta che capire come il film risponderà nei prossimi giorni.

In seconda posizione Eternals (qui la recensione) ha raccolto altri 721 mila euro, ed ora il totale è salito a quota 7.53 milioni. A preoccupare in questo caso è la tenuta del film Marvel Studios, un -59% (proprio come nel Box Office Usa) che sembra in linea con le aspettative di “Casa Madre Marvel”. La terza posizione del botteghino nazionale è andata a The French Dispatch con 473 mila euro, ed un totale di 1.48 milioni in due weekend.

Il film d’animazione evento My Hero Academia The Movie – World Heroes’ Mission ha stupito un po’ tutti nel weekend, e lo ha fatto raccogliendo la miglior media per sala della top ten, ed un incasso al quarto posto di 338 mila euro. Non male per un prodotto poco conosciuto in Italia. La quinta posizione, infine, è andata al biopic sportivo Zlatan, il cui incasso nel weekend è stato 305 mila euro, per un totale di 1.43 milioni.

Fonte: Cinetel