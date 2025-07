I Fantastici 4: Gli inizi ha vinto il Box Office ITALIA nell’ultimo weekend del mese di luglio.

Come da programma, il nuovo film Marvel Studios ha vinto facilmente il botteghino nazionale in un weekend d’esordio, l’ultimo del mese di luglio, che ha contato complessivamente un incasso di 4.95 milioni di euro, con un aumento del 42.9% rispetto al weekend scorso, ma un calo rispetto allo scorso anno, quando però in testa c’era un certo Deadpool & Wolverine.

Secondo i dati raccolti da Cineguru, infatti, l’incasso prodotto dal nuovo film Marvel è stato 2.54 milioni di euro in quattro giorni, mentre il totale in cinque giorni è di 3.47 milioni (il film ha esordito di mercoledì). Dati alla mano, quello di I Fantastici 4: Gli inizi risulta il miglior esordio Marvel Studios del 2025, sarà pertanto interessante valutare la tenuta nei prossimi giorni.

Box Office USA | I dati del weekend 24-27 luglio

Jurassic World: La Rinascita ha incassato, in seconda posizione, altri 516 mila euro, per un totale 9.55 milioni, ad un passo dalla soglia dei 10 milioni. La terza posizione, invece, è stata raccolta da Superman con un nuovo incasso di 443 mila euro, per un totale di 4.54 milioni; è palese che lo scontro con I Fantastici 4 ha inevitabilmente frenato entrambi i film.

La top five del weekend è stata, inoltre, completata dall’altra nuova proposta “Presence” di Steven Soderbergh, il cui incasso è stato 224 mila euro (238 in cinque giorni), e dalla riproposizione in 4K di Il Signore degli Anelli: La Compagnia dell’Anello con 127 mila euro.