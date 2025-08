Box Office ITALIA | I Fantastici 4 vince e vola a 6 milioni

Il cinecomic I Fantastici 4: Gli inizi ha vinto facilmente il suo secondo Box Office ITALIA di fila, in seconda posizione resistono ancora i dinosauri di Jurassic World: La Rinascita.

L’incasso complessivo del primo weekend del mese di agosto è stato 3.63 milioni di euro, con un calo del 12% rispetto allo stesso weekend del 2024, quando in testa svettava ancora il fenomeno Deadpool & Wolverine, ed un più marcato 29% di calo rispetto a sette giorni fa. Tutto sommato, il risultato ottenuto dal Box Office ITALIA non lascia l’amaro in bocca ..anzi!

Come anticipato, I Fantastici 4: Gli inizi ha tenuto la prima posizione del botteghino nazionale agevolmente. Il film Marvel ha perso il 50% degli incassi dell’esordio portando a casa un incasso di 1.32 milioni di euro; la Prima Famiglia Marvel ha raccolto complessivamente una cifra stimata di 6.06 milioni. Statistiche alla mano, il totale di I Fantastici 4: Gli inizi ha superato nel weekend gli incassi totali di Guardiani della Galassia (5.68 milioni) e di Ant-Man and the Wasp: Quantumania (5.97 milioni), nel mirino ora c’è il totale di Captain America: Brave New World (6.13 milioni).

Jurassic World: La Rinascita ha conservato la seconda posizione con un nuovo incasso da 368 mila euro, ed un totale di 10.17 milioni. Al momento sembra sempre più probabile che il nuovo film della saga potrebbe raggiungere il totale complessivo di Jurassic World – Il regno distrutto (10.68 milioni). L’horror Bring Her Back – Torna da me ha esordito in terza posizione con un incasso di 327 mila euro, che sale a quota 385 mila con le anteprime.

Chi ha perso il podio è Superman. Il cinecomic DC ha chiuso il weekend italiano al quarto posto con un incasso di 267 mila euro, ed un totale di 5.03 milioni. Nel mirino del film di James Gunn il totale di Superman Returns (5.43 milioni), ma anche quelli di altri film DC come Constantine (5.11 milioni) e di Black Adam (5.12 milioni).

La top five del Box Office ITALIA, infine, ha visto l’esordio di Una Pallottola Spuntata (reboot/sequel della famosa saga comica) con 235 mila euro nel weekend, e 271 mila con le anteprime.

