La celebre "Notte di Halloween" è passata, ed ovviamente questa mattina facciamo i conti con gli incassi del Box Office Italia.

Gli incassi complessivi della giornata di ieri, giovedì 31 ottobre, sono stati 2.28 milioni di dollari, un dato in leggero calo rispetto ad Halloween 2018. A vincere il botteghino nel primo giorno del weekend è stato La Famiglia Addams, classico di questi giorni, ma stavolta in versione live animation.

L'incasso maturato dal cartoon è stato 413 mila euro, con una media per sala da 1000 euro esatti. Non si tratta di un ottimo risultato, ma attendiamo i prossimi giorni per dare un giudizio completo.

La seconda posizione è andata a Doctor Sleep, nuovo horror tratto dai romanzi di Stephen King, nonchè sequel del cult Shining. L'incasso maturato è stato 337 mila euro, con una media di poco sotto i 1000 euro.

Alessandro Siani non ha brillato col suo Il giorno più bello del mondo, l'incasso raccolto nel giorno del suo opening day è stato infatti 324 mila euro, in forte calo rispetto alla sua ultima avventura al cinema, ossia Mister Felicità il cui esordio valse 1.88 milioni di euro. C'è da dire che il confronto tra i due risultati è al momento difficile, anche perchè Mister Felicità esordì il 1° gennaio, tra i giorni più ricchi dell'anno.

Joker si è classificato quarto con un incasso di 298 mila euro, ed un totale di 25.12 milioni. Maleficent - Signora del Male si è posizionato invece al quinto posto, con un incasso di 280 mila euro, ed un totale di 8.62 milioni.

Non ha entusiasmato gli italiani neppure Terminator: Destino Oscuro, il cui incasso all'esordio è valso 115 mila euro.