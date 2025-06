Box Office ITALIA | F1 parte veloce, tiene Dragon Trainer

Il caldo torrido dell’ultimo fine settimana di giugno non ha fermato il film evento F1, primo al Box Office ITALIA davanti ad un Dragon Trainer protagonista di un’ottima tenuta.

Nonostante un caldo che per lunghi tratti ha superato i 37° in tutta la penisola, l’incasso complessivo del botteghino nazionale ha retto discretamente, merito di una programmazione variegata, ma soprattutto dell’esordio di un film molto atteso (F1: Il Film). Secondo i dati raccolti da CineGuru, infatti, l’incasso complessivo del Box Office ITALIA è stato 4.24 milioni di euro, con un calo dell’1.7% rispetto allo scorso weekend.

A vincere il botteghino, come anticipato, è stato Brad Pitt ed il suo film sulla Formula 1. La pellicola diretta da Joseph Kosinski ha esordito con un incasso stimato di 1.58 milioni di euro, per un totale in cinque giorni di 2.04 milioni. L’incasso maturato è in linea – o quasi – con quello di Rush (altro film dedicato al mondo della Formula 1), il cui esordio nel 2013 valse 1.78 milioni. Sarà interessante valutare la tenuta di F1: Il Film nel corso delle prossime settimane.

Dragon Trainer (la nostra recensione a questo indirizzo) ha tenuto bene anche in questo weekend. La versione live-action del classico dell’animazione DreamWorks Animation ha raccolto altri 781 mila euro, per un totale ottimo di 7.02 milioni. A questo punto della sua corsa, Dragon Trainer ha quasi raggiunto il totale del terzo capitolo della trilogia animata (7.25 milioni).

Il cartoon Elio ha chiuso il weekend al terzo posto con un nuovo incasso di 388 mila euro, ed un totale deficitario di 1.39 milioni. 28 Anni Dopo si è classificato in quarta posizione con un incasso di 269 mila euro, per un totale di 1.13 milioni, mentre Lilo & Stitch ha chiuso la top five con 266 mila euro, andando a segnare un totale di 21.21 milioni.

Nota a margine, anche nel Box Office ITALIA così come negli USA (ecco il Box Office USA del weekend), M3GAN 2.0 ha deluso le aspettative. L’incasso è nei quattro giorni è stato 151 mila euro, lontanissimo dal milione circa del primo capitolo.