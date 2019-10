Ieri è stato il giorno di Joker e, come da previsione, il pubblico italiano ha risposto alla grande con un milione netto di incasso nel Box Office Italia.

La critica internazionale ha promosso il cinecomic dedicato al celebre villain a pieni voti, tanto da premiarlo con il Leone d'Oro a Venezia, ed era per questo che era atteso all'esame del pubblico con grande trepidazione. Nel giorno del suo esordio italiano, Joker ha incassato 1.03 milioni di euro, con una media per sala di 1400 euro, un risultato straordinario che potrebbe spingere il film di Todd Phillips verso un weekend sfavillante.

In seconda posizione spazio per l'ex leader del botteghino, C'era una volta a... Hollywood. L'incasso del nono film di Quentin Tarantino è stato 129 mila euro, per un totale di 9.78 milioni, con la quota dei 10 milioni pronta a cadere già stasera.

Rambo V: Last Blood e Ad Astra hanno battagliato ancora per il podio, con il primo davanti con 53 mila euro (totale 1.01 milioni), ed il secondo dietro con 48 mila euro (totale 1.09 milioni). Tra le altre nuove proposte, Il Piccolo Yeti si è posizionato al quinto posto con un incasso di 43 mila euro.