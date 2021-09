Box Office Italia: Dune vince ancora, buona la prima di Space Jam 2

Quello appena passato non può che essere considerato uno dei weekend di cinema migliori dalla riapertura, la riprova arriva dai risultati ottenuti complessivamente nel Box Office Italia, sospinti ovviamente da film attesi quali Dune e Space Jam: New Legends.

Complessivamente sono stati raccolti nel weekend la bellezza di 4.8 milioni di euro, di cui 1.8 milioni solo dalla sola giornata di domenica. Si tratta di un risultato importante che premia la voglia di tornare alla normalità gli amanti delle sale cinematografiche, e questo nonostante l’utilizzo obbligatorio del green pass per accedervi. Inoltre, c’è da considerare che due film (Dune e Space Jam: New Legends) hanno chiuso il weekend sopra il milione di incasso, la prima volta in assoluto dall’inizio della pandemia.

A vincere il Box Office Italia è stato ancora una volta Dune: il kolossal fantascientifico ha incassato nel weekend altri 1.4 milioni di euro, ed ora viaggia con un totale importante da 4.4 milioni. Come anticipato, anche Space Jam: New Legends ha portato a casa una cifra superiore al milione, per l’esattezza si tratta di un esordio da 1.2 milioni di euro, con un surplace maggiore individuato nelle giornate di sabato e domenica.

In terza posizione si registra l’esordio di Tre Piani (il film di Nanni Moretto) con 631 mila euro, davanti ad un altro esordiente “Paw Patrol – Il Film” con 258 mila euro (che diventano 313 mila con le anteprime). La quinta piazza del Box Office Italia è andata inoltre ad un altro esordiente, l’horror Escape Room 2: Gioco Mortale con 225 mila euro.

Fonte: Cinetel