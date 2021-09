Box Office Italia: mezzo milione in due giorni per Shang-Chi e la Leggenda dei Dieci Anelli

Il cinecomic Shang-Chi e la Leggenda dei Dieci Anelli comanda da due giorni il Box Office Italia con un incasso complessivo di poco superiore al mezzo milione di euro.

Dopo aver aperto con un opening day da 335 mila euro il primo settembre, il nuovo capitolo del Marvel Cinematic Universe è rimasto in testa anche ieri, perdendo però un po’ di spinta. L’incasso maturato ieri da Shang-Chi e la Leggenda dei Dieci Anelli è stato infatti 231 mila euro, per un totale in due giorni di 571 mila. Si tratta al momento di cifre discrete, se si considera che si trattava di due infrasettimali, ciononostante è lecito aspettarsi risultati migliori nel weekend oramai imminente.

Noi abbiamo visto Shang-Chi e la Leggenda dei Dieci Anelli nei giorni scorsi e questa è la recensione.

SHANG-CHI E LA LEGGENDA DEI DIECI ANELLI

PRODUZIONE: Il film è diretto da Destin Daniel Cretton e prodotto da Kevin Feige e Jonathan Schwartz, mentre Louis D’Esposito, Victoria Alonso e Charles Newirth sono i produttori esecutivi. David Callaham & Destin Daniel Cretton & Andrew Lanham hanno firmato la sceneggiatura. CAST: Simu Liu, Awkwafina, Tony Leung, Michelle Yeoh, Fala Chen, Meng’er Zhang, Florian Munteanu e Ronny Chieng. DISTRIBUZIONE: Nelle sale Usa dal 3 settembre 2021. Dal 1° settembre in quelle italiane.

TRAMA: Shang-Chi deve confrontarsi con il passato che pensava di essersi lasciato alle spalle quando viene trascinato nella rete della misteriosa organizzazione Ten Rings.