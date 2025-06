Il Box Office ITALIA del terzo weekend di giugno si è chiuso con una nuova vittoria di Dragon Trainer, ma anche con la conferma della delusione di Elio, il nuovo film d’animazione Disney/Pixar.

Il forte caldo estivo ha iniziato a fare i primi danni in termini di incasso al botteghino nazionale. Secondo i dati raccolti da Cineguru, infatti, il bottino complessivo del weekend 19-22 giugno è stato 4.31 milioni di euro, in calo del 13% rispetto al weekend scorso, e addirittura del 70% rispetto allo stesso weekend del 2024. Eppure la scelta del pubblico italiano era relativamente ricca!

Ma entriamo nel dettaglio.

Dragon Trainer ha tenuto agevolmente il primato del Box Office ITALIA. Il nuovo incasso della versione live-action del classico dell’animazione è stato 1.63 milioni di euro, con un calo stimato del 31% rispetto al weekend precedente. Ad oggi l’incasso complessivo è salito a quota 5.62 milioni, ad un passo dal totale complessivo del primo film della trilogia animata uscito nel 2010 (5.72 milioni), totale che sarà ovviamente raggiunto e superato nei prossimi giorni.

Così come accaduto anche nel Box Office USA, il cartoon Elio ha deluso le aspettative raccogliendo molto meno di quanto auspicato dagli analisti. In quattro giorni, infatti, il nuovo film Disney/Pixar ha incassato 643 mila euro (758 mila in cinque giorni). A pesare, senza alcun dubbio, la presenza di altri film per famiglie in programmazione, tra cui lo stesso Dragon Trainer ma anche il dominatore degli ultimi Box Office ITALIA “Lilo & Stitch”. Sarà interessante valutare il cammino nelle prossime settimane.

L’horror con zombie 28 Anni Dopo ha esordito in terza posizione con un incasso in quattro giorni di 517 mila euro (623 mila in cinque giorni). Chiaramente in questo caso fare paragoni con gli altri film della saga è abbastanza normale, ma ciononostante non appagante: di fatto, il secondo capitolo della saga “28 Settimane Dopo” esordiva nel 2007 con soli 226 mila euro, per finire poi la sua corsa a quota 511 mila, al di sotto del solo weekend d’esordio di 28 Anni Dopo. Partenza buona, ma da valutare nelle prossime settimane.

Lilo & Stitch e From the World of the John Wick: Ballerina hanno infine chiuso la top five del weekend. Il primo ha raccolto altri 486 mila euro, per un totale monstre di 20.77 milioni; il secondo ha incassato altri 231 mila euro, ed ora viaggia con un parziale di 915 mila.