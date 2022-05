Box Office Italia: Doctor Strange nel Multiverso della Follia vince ancora il weekend

Doctor Strange nel Multiverso della Follia ha vinto il secondo consecutivo Box Office Italia, ma calano vistosamente gli incassi generali.

In un weekend contraddistinto da un caldo fuori stagione, e quindi con incassi ancora molto bassi rispetto alla media stagione, il botteghino nazionale ha premiato nuovamente la seconda avventura cinematografica del celebre Doctor Strange di casa Marvel. Così come accaduto anche per il Box Office Usa, anche qui in Italia il cinecomic di Sam Raimi ha registrato un calo vistoso rispetto il weekend d’apertura portando a casa 1.84 milioni di euro, per un totale comunque importante di 11.4 milioni.

L’arma dell’inganno – Operazione Mincemeat, ha incassato 168 mila euro all’esordio in seconda posizione, mentre Io e Lulù ha esordito in terza con 140 mila euro. Animali Fantastici: i Segreti di Silente ha chiuso al quarto posto con 116 mila euro, ed un totale 8.23 milioni, davanti ad un altro esordiente “Secret Team” con 77 mila euro.

Doctor Strange nel Multiverso della Follia a parte, gli incassi dell’intero Box Office Italia nel weekend hanno registrando cali importanti, sarà pertanto fondamentale incentivare il settore con promozioni che possano riportare l’entusiasmo nel pubblico in un’estate che si preannuncia sotto questo punto di vista molto difficile.

Fonte: Cinetel