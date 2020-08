Box Office Italia: Crescono gli incassi di Tenet sabato

Gli italiani hanno voglia di tornare alla normalità, e gli incassi di Tenet – e non solo – del Box Office Italia nella giornata di sabato ne sono la conferma.

Nella giornata giornata di ieri, sabato 29 agosto, gli incassi complessivi del Box Office Italia sono stati 711 mila euro, un incremento massiccio del dato ufficiale rispetto a sette giorni fa, quando si contavano circa 200 mila euro. E’ chiaro che la presenza di un film atteso come Tenet ha incentivato il ritorno nelle sale degli italiani, facilitati da un numero sempre maggiore di cinema aperti.

Il film di Nolan, dopo aver raggiunto il milione in tre giorni, ha raccolto ieri altri 475 mila euro, per un totale in quattro giorni di 1.49 milioni, e la possibilità di centrare i 2 milioni entro stasera. E’ chiaro che il maltempo nella penisola potrebbe dare una mano alla crescita degli incassi.

Tenet, a parte, il podio del Box Office Italia ha fatto segnare anche il secondo posto di Onward – Oltre la Magia (88 mila euro) ed il terzo di Gretel e Hansel (37 mila).