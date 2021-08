Box Office Italia: Come un Gatto in Tangenziale 2 vince il weekend

Il cinema italiano torna a “dominare” il Box Office Italia nell’ultimo weekend d’agosto. Come un Gatto in Tangenziale 2 vince il botteghino, e tiene dietro il sorprendente secondo film dei Me Contro Te.

Complessivamente nel weekend sono stati incassati 2.7 milioni di euro, con una presenza di circa 400 persone nelle sale, si tratta di un risultato che lascia ben sperare in vista della nuova stagione cinematografica, e delle continue preoccupazioni per l’insorgere della variante Delta di Covid-19.

Come già anticipato, a vincere il Box Office Italia è stato Come un Gatto in Tangenziale 2 – Ritorno a Coccia di Morto, il cui esordio è valso 762 mila euro nel weekend, e circa un milioni sommando l’incasso ottenuto nelle anteprime di Ferragosto. Il primo capitolo ottenne dal primo weekend un incasso da quasi 2 milioni, ma parliamo di un periodo completamente diverso (Epifania), e soprattutto prima dello spettro pandemico che ha completamente cambiato il modo di intendere la quotidianità… anche al cinema.

Me contro te – Il mistero della scuola incantata si è posizionato al secondo posto con un incasso di 724 mila euro (-47% rispetto al weekend d’esordio), ed un totale 3.6 milioni. Anche in questo caso il confronto col primo film, uscito lo ricordiamo a gennaio 2020, non può essere fatto per gli stessi motivi sopra elencati per Come un Gatto in Tangenziale 2.

Fast and Furious 9 – The Fast Saga ha chiuso al terzo posto il weekend con un incasso di 578 mila euro, ed un totale 3.7 milioni (compreso le anteprime). La quarta posizione è andata, invece, a The Suicide Squad – Missione Suicida, il cui nuovo incasso è stato 134 mila euro (totale 1.8 milioni), mentre il quinto a Free Guy – Eroe per Gioco con 111 mila euro (totale 713 mila).