Box Office ITALIA | Buona la prima di Cinema in Festa

Nella giornata di domenica è partita l’iniziativa Cinema in Festa, ed ovviamente l’incasso del Box Office ITALIA nel weekend ne ha giovato.

Il fine settimana dal 5 all’8 giugno ha portato un po’ di brio nel botteghino nazionale, non fosse altro per la partenza positiva domenica dell’iniziativa 2025 di Cinema in Festa. Secondo i dati offerti da CineGuru, infatti, l’incasso complessivo del weekend è stato 3.62 milioni di euro, con 1.22 milioni provenienti dalle 329 mila presenze a prezzi scontati.

Lilo & Stitch è stato tra i film più avvantaggiati dall’evento a prezzi scontati. Nei quattro giorni (domenica inclusa) l’incasso del nuovo live action Disney è stato 1.47 milioni di euro, con un totale di 18.12 milioni, davanti a FolleMente diventando il primo incasso dell’anno. L’obiettivo dei 20 milioni sembra oramai ad un passo.

Box Office USA | Gli incassi del weekend

Domenica Dragon Trainer ha ottenuto la sua anteprima nazionale nel primo giorno di Cinema in Festa, ed il suo incasso è stato 485 mila euro; la pellicola DreamWorks esordirà ufficialmente il 13 giugno, e questa performance non può che essere assolutamente promettente. In terza posizione Karate Kid Legends ha esordito con 409 mila euro, in calo rispetto al precedente capitolo uscito oltre 10 anni fa capace di incassare 790 mila euro.

Mission: Impossible – The Final Reckoning ha raccolto altri 340 mila euro, per un totale di 3.72 milioni, ancora dietro il precedente capitolo “Dead Reckoning” che, nello stesso lasso temporale, incassava 4.01 milioni. La quinta posizione del Box Office ITALIA, infine, è andata a La Trama Fenicia di Anderson, il cui nuovo incasso è stato 153 mila euro, per un totale di 741 mila.