Antonio Albanese parte subito forte in testa di giovedì al Box Office Italia, ed il suo Cetto c’è, Senzadubbiamente si candida come possibile vincitore.

Ieri, giovedì 21 novembre, il nuovo capitolo della saga comica legata al bizzarro personaggio di Cetto La Qualunque ha aperto con un incasso di 257 mila euro. Lo score è “senzadubbiamente” – per fare il verso al titolo del film – positivo, e questo perchè il precedente capitolo (Tutto tutto niente niente) nel 2012 apriva con circa 230 mila euro. Vedremo se nei prossimi giorni il film manterrà il passo.

In seconda posizione ha esordito il film evento Depeche Mode: Spirits in the Forest, e lo ha fatto con un incasso di 166 mila euro, a tal proposito ricordiamo che sarà proiettato anche nella giornata odierna. Roman Polanski ed il suo L’ufficiale e la spia ha esordito in terza posizione con 82 mila euro.

La quarta posizione è andata a Le Mans ’66 – La Grande Sfida, il cui incasso è stato ieri di 73 mila euro, per un totale di 1.66 milioni. Tiene ancora la top five Le Ragazze di Wall Street (il nostro approfondimento), infine, grazie ai 52 mila euro incassati, a fronte di un complessivo da 3.48 milioni.

Chiudiamo con l’esordio non proprio esaltante dell’horror Countdown, l’incasso infatti supera di poco i 30 mila euro.