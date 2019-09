Il Box Office Italia nel weekend appena passato ha premiato Quentin Tarantino ed il suo nono film dal titolo C'era una volta a... Hollywood. Nel resto della classifica davvero poche emozioni.

Approfittando di una domenica mostruosa da 1.7 milioni, C'era una volta a... Hollywood si è portato a casa l'intera posta in gioco, e lo ha fatto con un incasso importante da 4.54 milioni di euro. Per Quentin Tarantino si tratta senza dubbio del miglior esordio italiano in assoluto, a tal proposito ricordiamo che Hateful Eight partì con 3.52 milioni, mentre Django Unchained con 3.56 milioni.

Il Re Leone ha totalizzato nel weekend altri 938 mila euro, per un totale sempre più importante da 36.55 milioni. Quasi certamente il fantasy Disney raggiungerà la quota dei 37 milioni entro l'inizio del prossimo weekend.

La terza posizione è andata a IT: Capitolo Due, il cui incasso è stato 591 mila euro, per un totale di 9 milioni. Il fenomeno Chiara Ferragni - Unposted ha raccolto 1.6 milioni di euro nei suoi tre giorni di programmazione, di cui solo 544 mila euro riguardano il weekend (giovedì).

La top five del Box Office Italia è stata completata dalla commedia made in Italy Tutta un'altra vita, il quale ha incassato altri 542 mila euro, per un totale di 1.22 milioni.