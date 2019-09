C'era una volta a... Hollywood ha battuto nel Box Office Italia del venerdì tutte le nuove uscite. Ad Astra sale al secondo posto.

Grazie ad una buona dose di nuove proposte - sei di queste in top ten - il botteghino nazionale è destinato a dare buoni risultati nel weekend in corso.

C'era una volta a... Hollywood si è candidato ieri a leader della classifica, e lo fatto con un incasso da 434 mila euro, per un totale importante da 7.68 milioni. Lo score del nuovo film di Quentin Tarantino è tornato a viaggiare sugli stessi numeri di Django Unchained, il cui incasso nel secondo venerdì fu di 464 mila euro.

Lo sci-fi Ad Astra ha colto il secondo posto con 145 mila euro. L'incasso complessivo in due giorni è ora salito a quota 237 mila. Rambo: Last Blood è scivolato quindi al terzo posto; l'incasso del quinto capitolo della saga action è valso solo 137 mila euro, per un totale in due giorni di 266 mila. Il confronto col quarto capitolo (John Rambo) risulta ancora in segno negativo.

In quarta posizione un'altra new entry: Yesterday ha incassato 77 mila euro, e 131 mila in due giorni. La top five si è conclusa con Il Re Leone, il quale ha incassato altri 48 mila euro, per un totale di 36.82 milioni, facile immaginare l'approdo ai 37 milioni entro domenica.