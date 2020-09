Box Office Italia: Calano gli incassi, After 2 in testa di venerdì

La mancanza di nuove uscite di rilievo continua a tenere bassi gli incassi complessivi del Box Office Italia. A tenere la testa di venerdì è invece After 2.

Nessuna nuova uscita di grande impatto in questo weekend, ed i risultati si notano sul valore complessivo degli incassi. Rispetto a venerdì scorso, ovvero quando After 2 iniziava la sua scalata al successo, gli incassi del Box Office Italia sono calati del 26%, e questo nonostante le circa 3000 mila sale aperte in tutto il territorio nazionale.

La prima posizione di After 2 è valsa ieri 140 mila euro, per un totale di 3.27 milioni di euro. Tenet ha incassato, invece, 134 mila euro portando il totale a quota 4.43 milioni. La battaglia per la prima posizione nel weekend è pertanto aperta a questi due film.

Break the Silence: The Movie, tra le poche new release del weekend, ha incassato ieri 88 mila euro, per un totale di 201 mila euro. The New Mutants è passato, inoltre, al quarto posto con 22 mila euro, ed un totale di 391 mila.