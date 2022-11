Box Office Italia: Bones and All parte in testa mercoledì

Luca Guadagnino ed il suo Bones and All hanno aperto in testa al Box Office Italia nel primo giorno di programmazione.

Dopo un solo weekend da leader, Black Panther: Wakanda Forever potrebbe lasciare la testa del botteghino nazionale a Bones and All, il film di Guadagnino che ha esordito ieri nelle sale. L’incasso ottenuto dalla nuova fatica del regista italiano è stato 94 mila euro, cifra che si sale a quota 109 mila con le anteprime dei giorni scorsi.

La seconda posizione di Black Panther: Wakanda Forever è invece valsa un incasso di 86 mila euro, per un totale di 6.88 milioni dal giorno del suo esordio. The Menu ha raccolto altri 64 mila euro, per un totale di 866 mila. Ieri ha esordito nelle sale anche Strange World – Un Mondo Misterioso con un incasso di 27 mila euro, in settima posizione.

Fonte: Cinetel