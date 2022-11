Black Panther: Wakanda Forever ha portato a casa il terzo weekend di fila nel Box Office Italia, mentre Bones and All di Luca Guadagnino ha sfiorato il mezzo milione di incasso.

Così come accaduto in USA (qui nel dettaglio i risultati del Box Office Usa), anche in Italia la seconda avventura dedicata alla Pantera Nera della Marvel è valsa il primo posto del botteghino, anche se in questo caso attraverso un calo molto più marcato rispetto allo scorso weekend. Delusione anche in Italia per il film d’animazione Strange World – Un Mondo Misterioso, mentre Bones and All ha raccolto solo un terzo posto.

L’incasso maturato da Black Panther: Wakanda Forever nel weekend è stato 645 mila euro (-60% rispetto al weekend precedente), per un totale di 7.53 milioni. Al momento il paragone con altri film Marvel usciti di recente più plausibile continua ad essere quello con Thor: Love and Thunder, il cui bottino finale è stato 10.8 milioni.

Il deludente Strange World – Un Mondo Misterioso ha chiuso il weekend al secondo posto con un incasso da 608 mila euro in quattro giorni, e 636 mila in cinque. Al terzo posto, come anticipato, Bones and All (qui la recensione) ha guadagnato 488 mila euro nel weekend, portando il totale in cinque giorni a quota 597 mila.

Fonte: Cinetel