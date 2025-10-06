Una battaglia dopo l’altra si è confermato il film più visto nel weekend italiano dal 2 al 5 ottobre 2025.

Il Box Office ITALIA del primo weekend del mese di ottobre si è concluso col segno negativo, sia rispetto allo stesso weekend del 2024 (-30%) che a sette giorni fa (-15%). Complessivamente, infatti, sono stati raccolti in quattro giorni 4.59 milioni di euro secondo i dati raccolti da Cineguru.

Come anticipato, il primato del botteghino nazionale è stato raccolto ancora una volta da Una battaglia dopo l’altra, il nuovo film di Paul Thomas Anderson con Leonardo DiCaprio nei panni del protagonista. Il film ha raccolto altri 1.08 milioni di euro, ed ora viaggia con un parziale di 2.66 milioni. A contribuire alla tenuta del film (solo – 3%) è stato l’ottimo passaparola, ma anche la mancanza di nuovi film di grande interesse.

Il film per famiglie “La casa delle bambole di Gabby” ha chiuso il weekend al secondo posto con un incasso di 381 mila euro, per un totale di 1.29 milioni. Il “non-film” Taylor Swift – The Official Release Party of a Showgirl, protagonista di un weekend da urlo nel Box Office USA (qui il nostro articolo) ha raccolto 368 mila euro in terza posizione approfittando del prezzo medio del biglietto fissato a 10 euro.

La top five del Box Office ITALIA si è infine conclusa con due nuove proposte: il fantasy “A Big Bold Beautiful Journey – Un viaggio straordinario” ha incassato 339 mila euro, mentre l’horror “Together” si è classificato quinto con 266 mila euro. Un altro horror atteso “HIM” non è riuscito neppure a raggiungere la top ten, di fatto il suo 14° posto è valso solo 83 mila euro.