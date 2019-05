Weekend molto positivo quello appena passato in Italia. L’incasso complessivo nel Box Office Italia ha raggiunto la quota dei 7 milioni, con Detective Pikachu e Avengers: Endgame sugli scudi.

Grazie ai più piccoli – ma non solo – Pokémon: Detective Pikachu è riuscito a scalzare Avengers: Endgame dal trono del botteghino italiano, e lo ha fatto con un risultato importante. L’incasso del primo live action dedicato al mondo dei Pokémon è stato 2,39 milioni di euro, con una media per sala di 4600 euro.

Avengers: Endgame è stato sbalzato al secondo posto, ma nonostante il sorpasso subito può continuare a sorridere. L’incasso del terzo weekend è stato 1,35 milioni di euro, per un totale che ha raggiunto e superato la quota dei 28 milioni (28,3 milioni). Con l’incasso ottenuto nel weekend, Avengers: Endgame ha superato Benvenuti al Nord (27,19 milioni), e si appresta a raggiungere Il Codice Da Vinci e Bohemian Rhapsody, entrambi a limite dei 29 milioni. Successivamente l’obiettivo sarà la quota dei 30 milioni.

In terza posizione spazio per Ted Bundy – Fascino Criminale, il cui esordio è valso 591 mila euro, mentre Pet Sematary ne ha raccolti 564 mila. La top five è stata completata da Stanlio e Ollio, con 451 mila euro di incasso, ed un totale di 1,71 milioni.