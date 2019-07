Il weekend cinematografico è ufficialmente inziato ieri, ed a quanto pare ha il protagonista assoluto del Box Office Italia come da previsione sarà Annabelle 3.

Ieri, giovedì 4 luglio, Annabelle 3 ha conquistato un nuovo primo posto, e lo ha fatto con un incasso di 244 mila euro, in calo rispetto al primo giorno del 41%. In due giorni il film ha già raccolto 660 mila euro, e si appresta a superare la quota del milione già entro questa sera. Un confronto con i due capitoli precedenti andrà fatto con precisione alla fine del weekend.

Toy Story 4 si è confermato anche ieri in seconda posizione. Il nuovo incasso del cartoon Disney/Pixar è stato 171 mila euro, per un totale di 2,9 milioni, entro stasera la quota sarà dei 3 milioni. Avengers: Endgame (con contenuti extra) è tornato sul podio ieri, e lo ha fatto con un incasso di 95 mila euro, e la seconda migliore media per sala della top ten (470 euro); complessivamente il film ha raccolto 29,84 milioni di euro.

Tra le new entries, Restiamo Amici ha incassato 24 mila euro, mentre Escape Plan 3 solo 15 mila euro.