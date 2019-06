Giugno parte col botto e, in assenza di sole, si regala un primo Box Office Italia di grande successo con Aladdin e Godzilla II.

Aladdin ha vinto a mani basse il botteghino nazionale nel weekend appena passato. L’incasso del fantasy Disney è stato 2,8 milioni di euro, con uno score domenicale da quasi 900 mila euro. Ad oggi l’incasso complessivo ha raggiunto la quota degli 11,22 milioni di euro, una cifra tale da far balzare il titolo direttamente al secondo posto degli incassi più alti del 2019, dietro solo i 29,6 milioni di Avengers: Endgame.

L’esordio dell’atteso Godzilla II: King of the Monsters non è valso il primo posto, e neppure un passo avanti rispetto agli altri capitoli del MonsterVerse. Nella quattro giorni appena passata, infatti, il film ha incassato 1,01 milioni, una cifra molto inferiore a quella incassata dal primo Godzilla nel 2014, ossia 2,62 milioni.

Chi ha sfiorato il “colpaccio”, ovvero il sorpasso ai danni di Godzilla II, è stato il sorprendente Il Traditore. Il film di Marco Bellocchio ha incassato altri 930 mila euro, per un totale importante da 2,84 milioni.

Rocketman ha esordito con una cifra stimata appena sopra i 600 mila euro, per un totale in cinque giorni di 706 mila. La quinta posizione è andata a Dolor y Gloria, il cui incasso nel weekend è stato 293 mila euro, per un totale di 2,62 milioni.

La decima posizione è andata, infine, ad Avengers: Endgame che, con i suoi soli 51 mila euro, sembra aver detto il definitivo addio alla quota dei 30 milioni complessivi. La divisione nazionale della Disney può comunque considerarsi soddisfatta grazie ai 29,67 milioni, miglior risultato del 2019.