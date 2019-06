Aladdin continua ad essere imbattibile nel Box Office Italia e, nel secondo giorno del nuovo weekend, riesce facilmente a tenere dietro Godzilla II: King of the Monsters.

Il mese di maggio continua ad essere estremamente positivo, ieri per esempio l’incasso generale ha superato ancora una volta la quota del milione di euro (1,2 milioni), e questo ha fatto salire l’incasso generale del mese a quota 48 milioni, ben 14 milioni in più rispetto allo scorso anno. Il merito è ovviamente di blockbusters del calibro di Avengers: Endgame e per l’appunto Aladdin.

Il venerdì di Aladdin ha portato nelle casse della Disney altri 538 mila euro, per un totale di 9,38 milioni. Entro stasera è oramai certo che il fantasy raggiungerà la quota dei 10 milioni.

Godzilla II: King of the Monsters ieri ha incassato altri 195 mila euro, ed ora il totale in due giorni è salito a quota 386 mila euro. La cifra complessiva raccolta in due giorni è inferiore al solo incasso raccolto nel primo venerdì di programmazione di Godzilla (2014), resterà da capire se tra sabato e domenica il sequel riuscirà o meno a recuperare un po’ di strada.

In terza posizione ancora una volta spazio per Il Traditore. Il film di Marco Bellocchio tiene bene, ed ha raccolto altri 165 mila euro, per un totale di 2,21 milioni. Rocketman continua a non decollare, ieri a tal proposito il biopic ha incassato solo 114 mila euro, portando il finora magro totale appena sopra i 300 mila euro.