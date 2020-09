Box Office Italia: After 2 sale a 1.4 milioni venerdì

Gli incassi complessivi del Box Office Italia continuano a salire, ed il merito è senza ombra di dubbio del fenomeno After 2 e del kolossal Tenet.

Il mercato cinematografico italiano sta tornando giorno dopo giorno a livelli accettabili, con lo spettro del lockdown oramai lontano anni luce. Con la giornata di ieri, venerdì 4 settembre, le sale aperte in Italia sono arrivate a quota 2600, con un un dato che raggiunge l’80% del potenziale nazionale rispetto ad un anno fa, ovvero quando l’emergenza Covid-19 non era neppure in preventivo. Dati alla mano, ieri sono stati incassati complessivamente dal Box Office Italia 678 mila euro. Non male.

After 2 ha raccolto ieri altri 362 mila euro, portando il totale a quota 1.44 milioni in tre giorni di programmazione. Il primo capitolo (After) ha raggiunto un anno fa 6 milioni di euro, pertanto non può che stupire il risultato di After 2, arrivato in un periodo per così dire… particolare.

Tenet si posizionato ancora una volta al secondo posto del Box Office Italia, e lo ha fatto con un ulteriore incasso da 196 mila euro, un totale di 3.17 milioni. In terza posizione spazio per il cinecomic The New Mutants, ancora con risultati poco positivi (41 mila euro).