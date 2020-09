Box Office Italia: After 2 vola subito in testa

Il Box Office Italia inizia finalmente a dare importanti segni di rinascita, ed il merito va dato all’esordio incredibile di After 2.

Spinto da una ritrovata voglia di cinema da parte degli italiani, unitamente ad una costante riapertura delle sale (siamo all’80% del potenziale in Italia), After 2 ieri ha fatto segnare un esordio davvero importante, portando a casa in un solo colpo la bellezza di 650 mila euro.

Il dato fatto segnare nelle ultime 24 ore dal teen movie After 2 non può che rappresentare un segnale fondamentale per la rinascita di un mercato cinematografico italiano fermo fino al weekend scorso in un limbo a dir poco preoccupante.

Non è stato il solo After 2 a riscaldare il Box Office Italia nella giornata appena passata: Tenet, reduce dalla vittoria del weekend scorso, ha raccolto altri 249 mila euro, finendo per portare il totale a quota 2.77 milioni.

Ma se da un lato il mercato italiano si accinge a regalare segnali importanti, dall’altro regala un primo potenziale flop post-lockdown, parliamo ovviamente di The New Mutants, protagonista di un esordio abbastanza difficile. L’incasso maturato ieri dal cinecomic Marvel è stato, infatti, 40 mila euro, davvero poco per un titolo dal budget elevato.