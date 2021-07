Box Office Italia: A Quiet Place 2 ancora primo, Peter Rabbit 2 segue

Gli incassi complessivi dell’ultimo weekend nel Box Office Italia continuano a non far segnare numeri importanti: ancora caldo estivo e Nazionale di Calcio frenano il pubblico italiano.

Nella quattro giorni di cinema, la prima del mese di luglio, gli incassi complessivi del Box Office Italia sono stati 1.1 milioni di euro, con A Quiet Place 2 capace di tenere ancora una volta la prima posizione a discapito delle nuove uscite, Peter Rabbit 2 su tutte. Ci sono sicuramente segnali di riprese del mercato, ma senza ombra di dubbio le valutazioni del dopo Pandemia dovranno essere fatte in un altro periodo che non sia la stagione estiva, come sempre povera di emozioni sotto questo punto di vista.

A Quiet Place 2, dunque, ha tenuto facilmente la prima posizione del botteghino nazionale, e lo ha fatto incassando 182 mila euro, per un totale di 644 mila in poco meno di due settimane. Il calo degli incassi rispetto al weekend d’esordio è stato inferiore al 50%, assolutamente discreto. Peter Rabbit 2: Un Birbante in Fuga ha raccolto 143 mila euro all’esordio, il quale sopravanza l’altra nuova proposta del weekend Io Sono Nessuno, terza con 123 mila euro.

La top five è stata completata da Crudelia con 78 mila euro, ed un totale di 2.1 milioni di euro, e Una Donna Promettente con 77 mila euro, ed un totale di 224 mila. La prossima settimana sarà la volta di Black Widow, una importante deadline per il mercato cinematografico italiano che potrebbe lasciare… o meno il segno sulla prima estate italiana al cinema post-pandemia.