Box Office Italia: 700 mila euro in due giorni per Tenet

Il risveglio del mercato cinematografico italiano passa per il successo in sala di Tenet, il film diretto da Christopher Nolan, ed i risultati positivi al Box Office Italia lo confermano.

Dopo aver impressionato tutti con uno score all’esordio di 403 mila euro, Tenet ha incassato ieri altri 289 mila euro, ed ora l’incasso complessivo in due giorni è salito a quota 699 mila euro. Il calo tra il primo ed il secondo giorno era scontato, ma non per questo preoccupante, d’altro canto siamo ancora a fine mese di agosto, e nel periodo post-lockdown. Sarà interessante capire quali saranno gli sviluppi nei prossimi giorni.

Il risultato positivo ottenuto dal film di Nolan potrebbe avere l’effetto di spingere le altre case di distribuzione a credere nella “rinascita” del settore dopo l’emergenza Covid-19, e riportare le persone in sala con sempre nuovi prodotti attesi nei prossimi mesi.

Tenet a parte, il Box Office Italia ieri ha fatto registrare anche il secondo posto di Onward – Oltre la Magia con 24 mila euro di incasso, ma soprattutto un incasso totale di 397 mila euro, con un incremento notevole rispetto ad una settimana fa.