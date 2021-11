Box Office Italia: oltre 600 mila euro sabato per Encanto

Nella giornata di sabato Encanto ha dominato il Box Office Italia con un incasso superiore ai 600 mila euro, discreta invece la tenuta di Ghostbusters: Legacy.

Come da previsione, il sabato cinematografico italiano è stato dominato da un target maggiormente familiare, con un incasso di 627 mila euro, a tal proposito, è stato Encanto a mettere il sigillo sulla prima posizione del botteghino. Per il nuovo film d’animazione Disney Animation Studios l’incasso in quattro giorni ora ha raggiunto la quota del milione parziale (1.04 milioni di euro).

Ghostbusters: Legacy, come preannunciato, ha tenuto discretamente la seconda posizione del Box Office Italia, e nel farlo ha raccolto altri 239 mila euro, per un totale di 1.62 milioni, il film potrebbe avvicinare la quota dei 2 milioni entro domenica sera. La terza posizione è andata al cinecomic Eternals con 147 mila euro, ed un totale di 7.93 milioni, gli 8 milioni cadranno sicuramente entro stasera. Una Famiglia Mostruosa ha raccolto 124 mila euro, per un totale di 185 mila, mentre Resident Evil: Welcome to Raccoon City solo 111 mila euro, per un totale di 191 mila.

