Box Office Italia: Oltre 5 milioni per Tolo Tolo nel weekend

Continua l'exploit straordinario di Tolo Tolo nel Box Office Italia. Il weekend appena terminato ha premiato ancora il fenomeno Zalone, ed ora il totale è ben sopra i 41 milioni.

Con ben 5.25 milioni di euro, Tolo Tolo ha trionfato ancora al botteghino nazionale. Con gli incassi del weekend appena passato, il film di Checco Zalone ha raggiunto la spettacolare cifra di 41.15 milioni, sotto di quasi 10 milioni rispetto al risultato di Quo Vado? nello stesso temporale. Quest'ultimo dato conferma, una volta per tutte che, seppur straordinario, il risultato di Tolo Tolo NON supererà quello finale fatto registrare da Quo Vado?. Quindi Zalone NON batterà Zalone.

Hammamet ha aperto il suo cammino nelle sale con 2.24 milioni di euro, e la miglior media per sala (4859 euro), divenendo di fatto il "vincitore" morale del weekend italiano, al pari dello stesso Zalone.

In terza posizione ha aperto positivamente anche Piccole Donne che, con un'ottima media per sala di 3795 euro, ha incassato 1.59 milioni. Jumanji: The Next Level ha raccolto altri 792 mila euro, per un totale di 11.37 milioni, mentre in quinta posizione spazio per 18 Regali con 684 mila euro, ed un totale importante da 1.92 milioni.

