Box Office Italia: 4 gennaio da 5.4 milioni per Tolo Tolo

Non si ferma la corsa trionfale di Tolo Tolo nel Box Office Italia. Il fenomeno Zalone raccoglie altri 5.4 milioni, e vola verso i 24 milioni.

Come da previsione, e forse anche ben oltre le previsioni, Tolo Tolo sta letteralmente distruggendo il botteghino nazionale. Nella giornata di ieri, sabato 4 gennaio, infatti, l'incasso è stato 5.48 milioni di euro, per un totale impressionante da 23.99 milioni. Il confronto con Quo Vado? nel suo quarto giorno aveva incassato 4.29 milioni, quindi va da sè che la forbice tra i due film di Zalone è sempre abbastanza ampia.

In seconda posizione Jumanji: The Next Level ha raccolto altri 573 mila euro, ed ora il totale è salito a quota 9.27 milioni. Pinocchio si è posizionato ieri in terza posizione con 458 mila euro, con un totale di 12.9 milioni.

La Dea Fortuna, al quarto posto, ha incassato 291 mila euro, per un totale di 6.21 milioni, mentre la quinta posizione è andata a Il Primo Natale con 255 mila euro, per un totale di 14.36 milioni.

Star Wars: L'ascesa di Skywalker ha incassato, infine, altri 241 mila euro, ed ora viaggia ad un totale di 12.11 milioni.