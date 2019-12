La coppia Ficarra/Picone ha conquistato il Box Office Italia nel weekend d'esordio. Vince Il Primo Natale con oltre 3 milioni, ancora bene Frozen 2.

In attesa delle festività natalizie, oramai prossime, un film italiano è tornato a primeggiare nel botteghino nazionale. Il Primo Natale ha aperto il suo percorso con un incasso di 3.14 milioni di euro, ed una media per sala da 4 mila euro. Il confronto con l'ultimo film della coppia Ficarra/Picone - L'ora Legale - aveva incassato all'esordio 3.2 milioni, pertanto va considerato in pareggio.

Frozen II: Il segreto di Arendelle ha continuato a regalarsi ottimi incassi, nel nuovo weekend infatti lo score è stato 1.64 milioni di euro, per un totale di 14.95 milioni, ad un passo dai 15.4 milioni di Aladdin, quarto incasso complessivo del 2019.

In terza posizione L'immortale ha perso molto degli incassi del weekend d'esordio (-61%), ma si è comunque difeso con 1.11 milioni di euro; complessivamente il film di Marco D'Amore è salito a quota 4.92 milioni.

Cena con Delitto - Knives Out si è posizionato al quarto posto con 1.02 milioni di euro, ed un totale di 2.54 milioni. Woody Allen con il suo Un giorno di pioggia a New York ha chiuso al quinto posto con 395 mila euro nel weekend, e 2.92 milioni in totale. Chiudiamo il nostro aggiornamento settimanale con gli incassi all'esordio di Che fine ha fatto Bernadette?, ovvero 180 mila euro.