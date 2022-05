Il Box Office Italia ha portato giovedì un altro milione nelle casse della Disney grazie a Doctor Strange nel Multiverso della Follia.

Dopo l’ottimo exploit di mercoledì (qui la news), Doctor Strange 2 ha raccolto ieri altri 1.05 milioni di euro, ed ora viaggia a quota 3.1 milioni in due giorni. Secondo le stime degli analisti, l’andamento del nuovo film Marvel sembrerebbe prendere la stessa via di quella presa da Spider-Man: No Way Home, il cui secondo giorno vide dimezzare l’ottimo risultato ottenuto nell’openind day. Di questo passo, potrebbe essere possibile vedere Doctor Strange nel Multiverso della Follia sopra i 7.5 milioni entro domenica sera.

DOCTOR STRANGE NEL MULTIVERSO DELLA FOLLIA

PRODUZIONE: Il film è diretto da Sam Raimi. La prima bozza è stata firmata da Jade Bartlett, il nuovo sceneggiatore è Michael Waldron. CAST: Benedict Cumberbatch, Chiwetel Ejiofor, Benedict Wong, Elizabeth Olsen, Xochitl Gomez, Rachel McAdams. USCITA: Nelle sale italiane dal 4 maggio 2022.

TRAMA: Le porte del multiverso, pieno di follia e misteri, si sono aperte. Ora che Iron Man e Captain America se ne sono andati dopo una feroce battaglia in Avengers: Endgame, l’ex chirurgo geniale e mago più potente, Doctor Strange, è destinato ad avere un ruolo attivo come figura centrale degli Avengers. Tuttavia, l’uso della magia per manipolare il tempo e lo spazio con un incantesimo proibito molto pericoloso ha aperto le porte a una misteriosa follia chiamata “Multiverso”. Per ristabilire un mondo in mutamento, Strange chiede aiuto al suo alleato Wong, Stregone Supremo, e alla più potente degli Avengers, Scarlet Witch. Una terribile minaccia, tuttavia, si avventa sull’umanità e l’intero universo non può essere salvato solo dai loro poteri. Cosa ancora più sorprendente, la più grande minaccia nell’universo ha lo stesso aspetto di Doctor Strange.

Fonte: Cinetel