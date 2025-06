F1, il film sulla Formula 1 del team Warner Bros. Pictures/Apple Original Films, si appresta a vincere il Box Office USA nel suo weekend. Scopriamo insieme le stime degli analisti.

In un nuovo articolo redatto da Deadline si evince che F1 avrebbe raccolto una quota stimata di 10 milioni di dollari, tra le anteprime classiche del giovedì e quelle della settimana precedente in IMAX e PLF. La cifra raccolta, se confermata, si tramuterebbe nel più alto esordio nelle anteprime del giovedì dal marchio Apple, un record fino a ieri detenuto da “Napoleon” con 3 milioni di dollari.

Con questi dati, gli analisti di mercato stimano un esordio nel weekend per il film con Brad Pitt di oltre 50 milioni di dollari. In aggiunta a questa tesi, va considerato che F1 è stato accolto in maniera eccellente dalla critica (84% su Rotten Tomatoes), ed ancor meglio dal pubblico (97% su Rotten Tomatoes). Potete leggere la nostra recensione qui.

M3GAN 2.0 ha raccolto, invece, 1.5 milioni nelle anteprime. Il risultato è inferiore a quello del primo capitolo (2.75 milioni), e dovrà lottare per riuscire a raggiungere quota 10 milioni entro domenica sera. La critica ha offerto pareri discordanti sul film (59% su Rotten Tomatoes), in assoluta controtendenza rispetto al primo film, che riuscì a cogliere un imponente 93%, altro dettaglio da non sottovalutare.