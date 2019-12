Nel weekend caratterizzato dall'esordio vincente in Usa di Jumanji: The Next Level, un altro film ha rubato l'attenzione del web, stiamo ovviamente parlando del "mister miliardo" Frozen 2.

Attraverso gli incassi ottenuti nella ultima tre giorni di cinema in giro per il mondo, Frozen II: Il segreto di Arendelle ha centrato il tanto sospirato traguardo del miliardo di dollari di incasso nel Box Office Worldwide. Per la precisione l'incasso raccolto dal cartoon Disney è 1.032 miliardi di dollari.

Tale risultato è stato raggiunto per merito dei 366.54 milioni raccolti nel Box Office Usa, ed i 666 milioni di quello internazionale. In Cina Frozen 2 ha raccolto fino ad oggi 111.5 milioni, mentre sono 85.4 milioni in Corea del Sud, e 67.3 milioni in Giappone.

Statisticamente Frozen 2 è il sesto film Disney ad aver raggiunto il miliardo nel 2019, e l'ottavo in generale. Gli altri "mister miliardo del 2019" sono Avengers: Endgame (il film con il maggior incasso di tutti i tempi, con 2,79 miliardi), Il Re Leone (1,65 miliardi), Spider-Man: Far From Home (1,31 miliardi), Captain Marvel (1,12 miliardi), Toy Story 4 (1,07 miliardi), Joker (1,06 miliardi) e Aladdin (1,05 miliardi).

La rincorsa al precedente capitolo (Frozen: Il Regno di Ghiaccio) continua, a tal proposito ricordiamo che il film nel 2013 fu 1.28 miliardi di dollari.