Final Destination Bloodlines ha vinto il Box Office ITALIA in un weekend povero d’emozioni che segna l’incasso più basso del 2025.

Il trend negativo del botteghino nazionale ha continuato a farsi sentire anche nel weekend del 15-18 maggio. Secondo i dati raccolti da Cineguru, infatti, l’incasso complessivo del Box Office ITALIA è stato 2.32 milioni di euro, il più basso del 2025, in calo del 36% rispetto allo stesso weekend del 2024.

Ad incidere sull’ennesimo brusco calo degli incassi ci sono stati molti fattori, tra cui il bel tempo praticamente in tutta la penisola, la finale di tennis tra Sinner e Alcaraz (giocata nel pomeriggio di domenica), ma anche la penultima giornata di campionata di calcio andata in scena domenica sera. In aggiunta, e fattore da non minimizzare, l’assenza di grandi film di traino (Final Destination Bloodlines a parte) in una programmazione a dir poco modesta.

Box Office ITALIA | Final Destination Bloodlines e poco più

Il nuovo capitolo della famosa saga horror, come anticipato, ha vinto il botteghino nazionale, ma senza particolari emozioni. L’incasso profuso da Final Destination Bloodlines nel weekend d’esordio è stato 594 mila euro, con una media per sala da circa 1800 euro. Contrariamente a quanto accaduto con gli incassi USA (qui le stime del Box Office USA), quello di Bloodlines rappresenta uno degli incassi più bassi dell’intera saga Final Destination, finendo addirittura dietro tutti gli ultimi tre capitoli.

Thunderbolts* (la nostra recensione del film Marvel) si è invece posizionato in seconda posizione con un nuovo incasso da 423 mila euro. Il calo rispetto al weekend è abbastanza alto (-57%), ma il totale sembra poter viaggiare discretamente (4.56 milioni), con i complessivi di Black Widow (4,77 milioni) e di Ant-Man (4.71 milioni) oramai nel mirino.

In terza posizione ha esordito Paternal Leave (il nuovo film con protagonista Luca Marinelli) con soli 113 mila euro, che diventano 117 mila con i dati delle anteprime.