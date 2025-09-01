Box Office | I Fantastici 4 oltre il mezzo miliardo

Il cinecomic Marvel “I Fantastici 4: Gli inizi” ha raggiunto nel weekend un traguardo importante al Box Office Worldwide.

In un weekend di cinema dove gli incassi mondiali non hanno fatto registrare numeri importanti, la mancanza di nuovi film di interessa ha pesato e non poco, I Fantastici 4 si è distinto per aver raggiunto il traguardo del mezzo miliardo di dollari di incasso globale. Per il film Marvel si tratta di un traguardo importante tutt’altro che trascurabile.

Quanto ha incassato fino ad oggi I Fantastici 4: Gli inizi?

Il film Marvel “I Fantastici 4: Gli inizi” ha totalizzato ad oggi 506.32 milioni di dollari (dati attuali BoxOfficeMojo). L’incasso è arrivato a fronte di un incasso al Box Office USA di 265.62 milioni (scoprite gli incassi del weekend 29-31 agosto), e di 240.5 milioni a livello internazionale. Tra i mercati più redditizi, Regno Unito e Messico hanno raccolto cifre intorno ai 30 milioni di dollari, mentre dalla Francia sono arrivati 16 milioni di dollari.

Come anticipato, il risultato raggiunto non può che essere considerato positivo. Lo stato attuale dell’universo cinematografico Marvel (MCU) non è florido, e non solo dal punto di vista degli incassi. Quello di “I Fantastici 4” resta lontano dai grandi fasti del passato Marvel Studios, ma comunque in ripresa rispetto al recente di passato, dove film come “The Marvels” e “Captain America: Brave New Worlds” rappresentano l’esempio esatto di un stato attuale deludente.

Avete già letto la nostra recensione di I Fantastici 4: Gli inizi? Fatelo a questo nostro indirizzo.

I Fantastici 4: Gli Inizi è stato diretto da Matt Shakman e prodotto da Kevin Feige, mentre Louis D’Esposito, Grant Curtis e Tim Lewis sono gli executive producer. Il cast del film vede protagonisti Pedro Pascal, Vanessa Kirby, Joseph Quinn ed Ebon Moss-Bachrach, con loro anche da Ralph Ineson (Galactus), Julia Garner (Silver Surfer), Paul Walter Hauser, Natasha Lyonne e Sarah Niles.

La trama di I Fantastici 4: Gli inizi

La Trama di I Fantastici 4: Gli inizi recita: “Sullo sfondo di un vivace mondo retro-futuristico ispirato agli anni ’60, il film Marvel Studios I Fantastici 4: Gli Inizi introduce la Prima Famiglia Marvel composta da Reed Richards/Mister Fantastic (Pedro Pascal), Sue Storm/Donna Invisibile (Vanessa Kirby), Johnny Storm/Torcia Umana (Joseph Quinn) e Ben Grimm/la Cosa (Ebon Moss-Bachrach) alle prese con la sfida più difficile mai affrontata. Costretti a bilanciare il loro ruolo di eroi con la forza del loro legame familiare, i protagonisti devono difendere la Terra da una vorace divinità spaziale chiamata Galactus (Ralph Ineson) e dal suo enigmatico Araldo, Silver Surfer (Julia Garner). E se il piano di Galactus di divorare l’intero pianeta e tutti i suoi abitanti non fosse già abbastanza terribile, la situazione diventa all’improvviso una questione molto personale.”