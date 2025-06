Box Office | Dragon Trainer parte bene in ITALIA

Il caldo estivo inizia a sentirsi nella Penisola, ma ciononostante film come Dragon Trainer e Lilo & Stitch sono riusciti a tenere alti gli incassi del Box Office ITALIA nel weekend da poco passato.

L’estate è oramai alle porte, e gli italiani sono sempre meno interessati a passare il weekend al cinema. Detto questo, il grande cinema non sembra ancora pronto a mettere ciabatte e costume per prendersi la sua annuale pausa estiva. Secondo i dati offerti da CineGuru, infatti, l’incasso complessivo del Box Office ITALIA in questo secondo weekend di giugno è stato 4.93 milioni di euro, un risultato ben oltre il 98.7% rispetto allo stesso weekend del 2024, e superiore per il 35% rispetto a sette giorni fa.

Il merito di questo exploit importante è stato, come anticipato in precedenza, dell’esordio della versione live-action di Dragon Trainer, ma anche di quel Lilo & Stitch alle prese con quella che possiamo definire un’ottima tenuta.

Nel dettaglio, Dragon Trainer ha esordito con un incasso stimato di 2.35 milioni di euro (ricordiamo che giovedì era l’ultima giornata di Cinema in Festa con prezzi scontati), mettendo a segno un’ottima media per sala da 4600 euro. Il film in totale ha raccolto 2.85 milioni se si prendono in considerazione anche le anteprime dell’8 giugno (anche queste incluse in Cinema in Festa). Il confronto con Dragon Trainer – Il Mondo Nascosto (terzo film della trilogia animata) non è poi così in negativo, quel film nel 2019 infatti esordiva con 3.2 milioni, ma erano altri tempi, e si trattava di un capitolo conclusivo di una trilogia affermata.

Dragon Trainer | Gli incassi del Box Office USA

Lilo & Stitch ha chiuso il suo nuovo weekend con un incasso di 1 milione di euro netto (-32% rispetto al weekend scorso), ed un totale di 19.93 milioni dal suo giorno d’esordio, ad un passo dalla fatidica soglia dei 20 milioni. Sarà superata presumibilmente nella giornata odierna.

From the World of the John Wick: Ballerina ha esordito al terzo posto in questo weekend con un incasso di 511 mila euro, con una media per sala di 1500 euro. Siamo molto lontani dall’esordio di John Wick 4 (2.1 milioni nel 2023), ma siamo alle prese con uno spin-off di una saga molto affermata, pertanto i confronti vanno sempre presi con le dovute accortezze.

La top five è stata completata, infine, con Karate Kid Legends al quarto posto con 222 mila euro, per un totale non eccellente di 823 mila euro, ancora sotto la soglia del milione. Al quinto posto Mission: Impossible – The Final Reckoning ha raccolto altri 199 mila euro, ed ora viaggia con un parziale di 4.09 milioni.